Стало известно об одном пострадавшем при падении украинского БПЛА в Москве ТАСС: охранник пострадал при падении украинского БПЛА в башне «Око-2»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При падении украинского беспилотника на территории «Москва-сити» пострадал один человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. По предварительной информации, это охранник башни «Око-2».

В результате хлопка в башне «Око-2» пострадал охранник, — сказал собеседник агентства.

Подробности о состоянии мужчины и характере полученных им травм не раскрываются.

Об ударе беспилотника по одной из башен «Москва-сити» стало известно утром 30 июля. В башне IQ-квартала начали эвакуацию. В связи с ЧП столичный аэропорт Внуково был закрыт для вылетов и прилетов.

В Минобороны России сообщили, что офисные башни пытались атаковать украинские беспилотники. Один из дронов удалось уничтожить в воздухе над территорией Одинцовского района Подмосковья, два других подавили. В ведомстве сообщили, что БПЛА потерпели крушение на территории «Москва-сити».

Мэр столицы Сергей Собянин в свою очередь рассказал, что в результате атаки БПЛА незначительные повреждения получили фасады на двух офисных башнях комплекса «Москва-сити». При этом Telegram-канал «112» уточнил, что площадь обрушения остекления на 50-этажной башне составила 20 квадратных метров.

Ранее в Сети появились видео с моментом прилета беспилотника по башне комплекса «Москва-сити». На нем можно услышать очень громкий звук взрыва и увидеть отблеск яркого пламени.