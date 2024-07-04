Стало известно об аресте комбрига ВДВ по обвинению в мошенничестве В Москве военный суд арестовал на два месяца комбрига ВДВ Городилова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве 235-й гарнизонный военный суд заключил под стражу на два месяца командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВС РФ полковника Артема Городилова, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Военного обвиняют в особо крупном мошенничестве.

Постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Городилова меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, до 19 августа, — заявили в инстанции.

Городилова задержали в среду, 3 июля, его обвиняют в незаконных махинациях на сумму не менее одного миллиона рублей. Максимальное наказание для него может составить 10 лет колонии. Отмечается, что по просьбе правоохранителей на заседание не были допущены представители СМИ и другая публика.

Ранее газета «Коммерсант» сообщала, что комбриг ВДВ находится под санкциями США и других стран. Его доставили из Рязани в Москву по делу об особо крупном мошенничестве в статусе подозреваемого. Пока неизвестно, о хищении какого рода и на какую сумму идет речь.

До этого стало известно, что высшая квалификационная коллегия судей 10 июля рассмотрит ходатайство о возбуждении уголовного дела против председателя Солнцевского суда Москвы Артема Матеты. С соответствующим иском в ВККС обратился председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Главу столичного районного суда подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и покушении на преступление по этой статье.