Стало известно о заочном аресте криминального авторитета Тэко Тбилисского Суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Тэко Тбилисского

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Тверской суд Москвы заочно арестовал криминального авторитета Якова Измайлова, более известного как Тэко Тбилисский, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции. Его обвиняют в занятии высшего положения в преступной иерархии. Измайлова объявили в международный розыск. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Постановлением Тверского районного суда города Москвы от 08 апреля 2024 года удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Измайлова Якова Михайловича, — сообщили в пресс-службе суда.

Согласно версии следствия, с 1992 года Измайлов занимает высшее положение в преступной иерархии. Девять лет назад его осудили в Москве за хранение героина, после чего он провел три года в колонии особого режима. Правоохранители считают, что Измайлов имеет влияние на преступный мир Татарстана, Москвы и Подмосковья.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что вор в законе Захарий Калашов, которого в криминальном мире называют Шакро Молодой, досрочно вышел из колонии строгого режима в Краснодаре. По некоторым данным, суд принял решение об условно-досрочном освобождении из-за проблем со зрением у осужденного. В 2018 году суд приговорил Калашова к 9 годам и 10 месяцам колонии строгого режима по уголовному делу о вымогательстве, совершенном с применением насилия организованной группой.