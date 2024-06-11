Стало известно о задержании сотрудника ФСИН в Москве Пресс-служба: сотрудника ФСИН задержали по подозрению в преступлении в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России был задержан по подозрению в совершении преступления, передает пресс-служба ведомства. Следователи возбудили против него уголовное дело.

Главным управлением собственной безопасности ФСИН России совместно с Управлением «М» ФСБ России задержан сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН России по подозрению в совершении преступления, — говорится в сообщении.

На данный момент проводятся следственные действия. В чем конкретно подозревается сотрудник ФСИН, в ведомстве не уточнили.

Ранее правоохранители задержали сотрудника института в Смоленской области по делу о выдаче подложных сертификатов о владении русским языком. Как отмечалось, мужчина возглавлял частное образовательное учреждение. Он совместно с другими лицами занимался незаконной выдачей сертификатов о владении русским языком, знании истории и основ законодательства Российской Федерации.

До этого Telegram-канал SHOT информировал о задержании в Туле 15 человек по подозрению в организации незаконной миграции. По данным канала, среди них — начальник миграционной службы, его заместитель и несколько подчиненных. Канал утверждал, что с 2020 по 2023 год они незаконно поставили на учет порядка 700 иностранцев.