Стало известно о задержании баскетболиста Бориса Спрыгина SHOT: баскетболист Спрыгин задержан за побег с места ДТП

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Баскетболиста команды «Бизоны» Бориса Спрыгина задержала полиция за пьяное ДТП на Подольской улице в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственные источники. По его данным, спортсмен влетел в дерево на своем автомобиле Ford Mustang. В результате аварии пострадала 43-летняя сожительница его друга, сам баскетболист сбежал с места ДТП.

Отмечается, что сейчас пассажирка спортсмена находится в больнице с травмами различной степени тяжести. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Самого спортсмена задержали в его квартире, расположенной на улице Перерва в Юго-Восточном административном округе Москвы. В настоящее время его везут на допрос. Следствие по делу продолжается. Мужчине грозит штраф и лишение водительских прав.

Как сообщалось ранее, в районе Кронштадтского бульвара в Москве водитель автомобиля Skoda сбил ребенка. Мужчина скрылся с места ДТП. Медики попытались оказать помощь ребенку, однако им так и не удалось спасти ему жизнь. По данным прокуратуры российской столицы, личность подозреваемого установлена, он был задержан сотрудниками полиции. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшим смерть человека.