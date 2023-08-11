Стало известно о взрыве на Карамышевской набережной Baza: очевидцы сообщили о взрыве дрона в районе Карамышевской набережной в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил со ссылкой со ссылкой на очевидцев, что в районе Карамышевской набережной в Москве произошел взрыв. По информации канала, на место ЧП направляются экстренные службы. По предварительным данным, взорвался дрон.

Информации о пострадавших не поступало. Telegram-канал SHOT пишет, что в районе Москвы-реки упал БПЛА. По данным канала, очевидцы слышали взрыв в районе гидроузла. Telegram-канал Mash пишет, что ЧП произошло в районе Живописного Моста на проспекте Маршала Жукова.

Ранее над аэропортом Внуково закрыли воздушное пространство, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Все рейсы были отложены, часть самолетов перенаправили в другие воздушные гавани. По информации Telegram-канала «112», в районе Кубинки заметили беспилотник.

Позднее Telegram-канал SHOT сообщил, что во «Внуково» был введен план «Ковер» из-за неизвестного объекта. По информации канала, он летел в районе Можайска на низкой высоте и маленькой скорости.