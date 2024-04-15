СМИ узнали, что отель у Кремля потребовали частично передать государству РБК: отель Four Seasons у Кремля потребовали частично передать государству

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

После того, как Мещанский районный суд Москвы наложил обеспечительные меры на торговую галерею «Модный сезон» возле Кремля, судебные приставы решили изъять ее у экс-владельца банка «Югра» Алексея Хотина вместе с частью помещений отеля Four Seasons на Охотном ряду, пишет РБК. Ранее государство получило нефтяные активы бизнесмена.

Издание уточнило, что речь идет как минимум о 34,7 тысячи квадратных метрах, собственником которых является компания ООО «Форси». Она, как следует из ее отчетности за 2023 год, является владельцем части здания, функционирующего как отель Four Seasons Hotel Moscow. РБК со ссылкой на данные СПАРК и Росреестра отмечает, что компании принадлежат также другие объекты и структуры. Например, ОАО «Декмос», «Торговая галерея» и «Форси». Однако они арестованы не были.

Руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate Микаэл Казарян оценил рыночную стоимость торговой галереи. По его словам, речь идет 5–5,5 млрд рублей. Партнер «Ricci | Консалтинг и оценка» Яна Кузина назвала другую сумму — 7–8 млрд рублей.

В конце марта арбитражный суд Пермского края удовлетворил иск регионального прокурора о взыскании в пользу государства 10,5% акций ОАО «Соликамский магниевый завод». Речь идет о более чем двух тысячах частных акционеров. В декабре 2023 года правительство распорядилось о передаче Росатому 89,5% акций.