Стало известно о возбуждении дела о взятках в московском вузе РИА Новости: уголовное дело из-за покупки экзаменов возбудили в МГМСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело о взяточничестве в связи с покупкой экзаменов было возбуждено в Московском государственном медико-стоматологическом университете им. А. И. Евдокимова (МГМСУ), передает РИА Новости со ссылкой на источники. Журналисты уточнили, что по местам проживания некоторых студентов и сотрудников вуза были проведены обыски.

Уголовное дело возбуждено о взяточничестве из-за покупки экзаменов, — говорится в статье.

Пресс-служба университета рассказала изданию о содействии следствию. При этом на работе МГМСУ инцидент никак не отразится, добавили в образовательном учреждении.

В мае глава Республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ об увольнении с должности министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александра Клебанова сразу после того, как чиновника задержали по подозрению в получении крупной взятки. Клебанов стал министром в декабре 2022 года, до этого он занимал должность замминистра транспорта Пермского края.

До этого стало известно об аресте замруководителя Дальневосточного управления Ростехнадзора по подозрению в получении взятки. По версии следствия, в феврале 2024 года он и двое его подчиненных получили через посредника 100 тысяч рублей.