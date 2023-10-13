Стало известно о тяжелом состоянии актера Павла Баршака после драки Baza: состояние госпитализированного актера Павла Баршака ухудшилось

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.Ru

Telegram-канала Baza сообщил, что врачи зафиксировали ухудшение состояния актера Павла Баршака, госпитализированного после драки со знакомым его подруги на юго-западе Москвы. По данным канала, медики выявили отрицательную динамику после компьютерной томографии грудной клетки.

Сейчас актер находится в торакальном отделении больницы. Врачи диагностировали у него пневмоторакс (скопление воздуха), гидроторакс (скопление избыточной жидкости в легких), а также переломы ребер. Баршак находится под постоянным наблюдением медиков.

Актер, получивший известность по роли в сериале «Каменская», попал в больницу с пробитой грудной клеткой 9 октября. Как сообщал Telegram-канала Baza, он ночевал у подруги дома на Нагорной улице. Рано утром в квартиру проник знакомый девушки, после чего завязалась драка. Артист получил серьезные травмы, а незваный гость сбежал через балкон. Баршак обратился к медикам только утром после съемок, где ему стало хуже.

Ранее сообщалось о госпитализации актера из фильма «Кин-дза-дза!» Валентина Голубенко, у которого диагностировали прогрессирующее многоочаговое поражение головного мозга. 82-летнего артиста поместили в реанимационное отделение.