Стало известно, кто был задержан с 12-м фигурантом дела о «Крокусе» РИА Новости: с 12-м фигурантом дела о «Крокусе» Курбоновым задержали его брата

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Джумон Курбонов

Вместе с 12-м фигурантом дела о теракте в «Крокус Сити Холле» Джумоном Курбоновым был задержан его брат, сообщил РИА Новости сотрудник хостела, где проживали братья. Источник агентства уточнил, что не знает, где находится родственник арестованного, так как в общежитие он не возвращался.

Его задержали с братом, — сообщил сотрудник хостела.

По версии следствия, Курбонову отводилась преступная роль предоставления денежных средств для подготовки террористического акта. В том числе, обеспечения участников организованной группы средствами телекоммуникационной связи и их систематическая оплата.

Гражданам Таджикистана советуют временно не въезжать в Россию, сообщается на официальном сайте МИД республики. При этом причины такой рекомендации не приводятся. Ранее Таджикистан выразил обеспокоенность российской стороне из-за сообщений СМИ о массовых «необоснованных случаях отказа» во въезде гражданам республики в РФ. В МИД республики отметили, что проблемы на границе наблюдаются последние несколько недель.

Следы теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» ведут на Украину, заявлял министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, все виновные в этих противоправных действиях и злодеяниях обязательно понесут заслуженное наказание. Это лишь вопрос времени, уточнил Шойгу.