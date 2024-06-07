Раскрыты подробности о состоянии убийцы скейтбордиста SHOT: хирурги провели трепанацию черепа убийце скейтбордиста в Москве

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Telegram-канал SHOT сообщает, что Андрей Демин, подозреваемый в убийстве московского скейтбордиста Константина Балишанского, находится в критическом состоянии. По данным канала, хирурги провели ему операцию, сейчас он находится в реанимации и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. По данным ТАСС, ранее он был судим за незаконное хранение наркотиков.

Как пишет SHOT, хирурги провели Демину трепанацию черепа и достали пулю из головы. По данным канала, еще одна пуля прошла навылет.

ТАСС выяснил, что Демин в 2020 году был осужден за незаконное хранение наркотиков. Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что он полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Ему назначили три года условно.

Утром 6 июня в столичном районе Фили-Давыдково был застрелен 35-летний бывший скейтбордист Константин Балишанский. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. После киллер скрылся с места преступления. На западе Москвы был объявлен план «Перехват».

Сам Демин оказал сопротивление при задержании и был ранен. У него дома обнаружили магазины от автомата Калашникова, а также военное обмундирование. В квартире подозреваемого практически нет бытовых предметов, за исключением кухонной мебели и кровати.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.