Врачи рассказали о состоянии убийцы скейтбордиста в Москве РЕН ТВ: убийца Балишанского в Москве находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Андрей Демин, который подозревается в убийстве московского скейтбордиста Константина Балишанского в столичном районе Фили-Давыдково, находится в больнице в крайне тяжелом состоянии, передает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник. Отмечается, что он был прооперирован. Мужчину ранили при задержании.

Преступник перенес операцию и находится в крайне тяжелом состоянии в состоянии шока. У стрелявшего множественные огнестрельные ранения головы и ног. Хирурги не смогли извлечь пули из головы, — сказал собеседник.

35-летний бывший скейтбордист Константин Балишанский был застрелен утром 6 июня. Человек в маске выстрелил в жертву у подъезда жилого дома, а после добил выстрелами в упор у дороги. Затем киллер скрылся с места преступления. На западе Москвы был объявлен план «Перехват», преступник оказал сопротивление при задержании.

Дома у подозреваемого обнаружили магазины от автомата Калашникова, а также военное обмундирование. В квартире подозреваемого практически нет бытовых предметов, за исключением кухонной мебели и кровати.

После Telegram-канал SHOT сообщал, что 35-летний Андрей Демин, застреливший Балишанского, находится в критическом состоянии. По некоторым данным, хирурги провели ему трепанацию черепа, он находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.