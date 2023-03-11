Стало известно о состоянии школьника, жестоко избитого сверстником в Москве Отец избитого сверстником школьника из Москвы сообщил о его тяжелом состоянии

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Состояние подростка, избитого сверстником в школе на востоке Москвы, остается тяжелым, рассказал в беседе с РЕН ТВ его отец, ссылаясь на утверждения врачей. По его словам, мальчику уже сделали операцию, однако родителей к нему не пускают.

Операция прошла, прогноз пока неясен. Пока нас не пустили. Сказали, [операция] сложная. Шла долго. Около трех часов, — поделился мужчина.

Двое десятиклассников подрались 10 марта. Подростков разнимали учителя и ученики школы. Один из участников драки в итоге оказался в реанимации с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом лобной кости. В Сети появились кадры с моментом избиения.

По факту жестокого избиения столичная прокуратура возбудила уголовное дело в отношение нападавшего. Юрист Александр Хаминский считает, что нападавший десятиклассник может получить до 10 лет лишения свободы, если суд обвинит его по статье о хулиганстве с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего. При этом он подчеркнул, что защита будет настаивать на административной статье о побоях, максимальная санкция по которой — штраф в размере 30 тысяч рублей.