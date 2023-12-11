Стало известно о состоянии младенца после нападения овчарки в Москве Состояние искусанного овчаркой в Новой Москве ребенка оценивают как стабильное

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние трехмесячного младенца, которого ранее едва не загрызла собака в Новой Москве, было стабилизировано, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Накануне ребенок был доставлен в больницу с рваными ранами и в тяжелом состоянии.

Ребенок находится в стабильном состоянии в медучреждении, его жизни и здоровью ничего не угрожает, — сообщил источник.

У ребенка были диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также множественные раны живота, спины и ног. Хозяева передадут животное в питомник, его заберет заводчик. По словам матери младенца, овчарке три года. Она часто гуляла по участку у дома без поводка, поскольку не проявляла агрессии до инцидента.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил в комментарии NEWS.ru, что матери ребенка грозит уголовное дело и, возможно, длительный срок лишения свободы. По его словам, действия женщины создали опасность не только для ее сына, но и для других людей.

Он также отметил, что женщина как владелица собаки несет за нее ответственность. Овчарка находилась на улице без поводка и намордника, что является нарушением правил выгула, добавил парламентарий.

СК возбудил уголовное дело.