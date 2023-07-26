Стало известно о состоянии актера из «Бриллиантовой руки» Состояние здоровья актера Игоря Ясуловича стабилизировалось

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Игорь Ясулович

Состояние 81-летнего актера Игоря Ясуловича, ранее госпитализированного в одну из московских больниц, стабилизировалось, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, врачи приняли решение снять его с аппарата искусственной вентиляции легких. В настоящее время в восстановлении артиста наблюдается положительная динамика.

Mash сообщает, что Ясулович пришел в сознание, актер понимает, кто он и что делает в больнице, также артист ориентируется в пространстве. Между тем, по данным канала, у пациента все еще наблюдается лихорадка с температурой выше 38 градусов.

Артист был госпитализирован 18 июля с подозрением на острое повреждение почек. Врачи провели две операции, в том числе установили ему специальные трубки в почки для отвода лишней жидкости.

Игорь Ясулович родился 24 сентября 1941 года в селе Залесье Самарской области. Он известен российскому зрителю ролями в фильмах «Бриллиантовая рука» и «12 стульев». Он играл роли Виктора Николаевича и Эрнеста Павловича Щукина. Кроме того, актер озвучивал мультфильмы «Князь Владимир», «Тайна третьей планеты», «Шрек 2», «Русалочка», «Астерикс и тайное зелье», фильмы «Пятый элемент», «Список Шиндлера» и «Авиатор».