Стало известно о смерти прохожего, спасавшего людей из «Крокуса» РИА Новости: прихожанин Армянского храма спасал людей из «Крокуса», но сам умер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прихожанин Армянского храма в Москве Карен Енгибарян умер из-за того, что простудился, спасая людей из горящего «Крокус Сити Холла», сообщил РИА Новости сотрудник Ново-Нахичеванской и Российской епархии Армянской апостольской церкви Ованес Минасян. По его словам, Енгибарян отдал свою куртку человеку на улице.

Когда произошел теракт, ему позвонил друг, сказал, что там находится его (друга) мама, попросил помощи. Мама друга, к сожалению, умерла, ее похоронили вчера. Когда Карен приехал в «Крокус», начал помогать уже всем, по ситуации: куртку отдал человеку, который мерз на улице, и бросился в само здание, помогал людям выходить из помещений. Он там долго находился, наглотался дыма, там уже пожар начался. А когда вышел, без куртки, простудился, — рассказал Минасян.

В результате мужчину госпитализировали с острой инфекцией дыхательных путей. В течение следующих дней его состояние только ухудшалось, и он скончался в больнице.

22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном городе Красногорске произошел теракт. Тогда люди в камуфляже открыли огонь по посетителям из автоматов, после чего устроили пожар в здании. По информации Telegram-канала Baza, количество погибших при теракте в «Крокусе» выросло до 144 человек, еще 97 пострадавших находятся в больницах. По данным канала, в ночь на 25 марта в здании концертного зала были найдены 17 фрагментов тел.