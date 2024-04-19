Стало известно о смерти «мебельного короля» в Москве «Ъ»: в Москве скончался бывший «мебельный король» Сергей Зуев

Фото: Руслан Кривобок/РИА Новости

Сергей Зуев

Предприниматель Сергей Зуев, который владел торговым комплексом «Три кита», скончался в одной из московских клиник, сообщает «Коммерсант». Бизнесмен стал известен благодаря уголовному делу, в результате которого он попал в колонию, а несколько высокопоставленных силовиков лишились своих должностей.

Уточняется, что мужчина, попав за решетку, потерял право на владение мебельной империей, которая в 2005 году оценивалась в $350 млн. После освобождения он обратился в суд, начались продолжительные судебные тяжбы. По данным издания, родственники считают, что смерть предпринимателя наступила при странных обстоятельствах, они также выразили готовность продолжить судиться в вопросе права владения активами. Факт кончины Зуева подтвердил его адвокат Станислав Акимов. Он подчеркнул, что новость о смерти стала неожиданностью, поскольку его подзащитный, несмотря на все произошедшее с ним, чувствовал себя хорошо.

С величайшим прискорбием вынужден подтвердить данную информацию, Сергея Васильевича действительно не стало, — сказал он.

Ранее адвокаты, представляющие интересы «крабового короля» Олега Кана, заявили прямо во время судебного заседания о смерти бизнесмена. Они заявили, что по этой причине можно закрыть уголовное дело в отношении предпринимателя.