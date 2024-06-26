Стало известно о смерти лидера российской ОПГ SHOT: лидер Таганской ОПГ Григорий Рабинович умер в Москве

Фото: Алексей Филиппов/ТАСС

Григорий Рабинович

Telegram-канал SHOT сообщил, что один из лидеров Таганской организованной преступной группы Григорий Рабинович, известный в криминальных кругах также как Гриша Таганский, скончался в возрасте 67 лет. По данным канала, причиной стали проблемы с сердцем.

SHOT сообщает, что криминальному авторитету стало плохо в ночь на 26 июня в камере следственного изолятора «Матросская Тишина» в Москве. По данным канала, там он и умер.

Рабиновичу, а также другим членам ОПГ предъявлялись обвинения в пособничестве в убийстве криминального авторитета Деда Хасана. Кроме того, следствие инкриминировало ему похищение, ограбление и убийство бизнесмена Алексея Покровского, а также другие преступления.

Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима участника коптевской ОПГ Сергея Замараева. Такое наказание обвиняемый понесет за убийства конкурентов. Преступление датируется 1996 годом.

До этого стало известно, что присяжные заседатели изучили доказательства, представленные Следственным комитетом РФ, и вынесли обвинительный вердикт Олегу Медведеву, а также участникам возглавляемого им преступного сообщества. Пресс-служба СК уточнила, что подсудимых обвиняют в убийствах, бандитизме и других тяжких преступлениях.