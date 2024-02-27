Стало известно о смерти бывшего главы НПО «Космос» «Ъ»: в Москве от инсульта умер экс-глава НПО «Космос» Черняков

Фото: МВД РФ

Андрей Черняков

Бывший глава НПО «Космос» Андрей Черняков умер в Москве от инсульта, передает «Коммерсантъ» со ссылкой на адвокатов бизнесмена. Мужчина скончался в реанимации после госпитализации в Центральную клиническую больницу (ЦКБ).

О смерти Чернякова стало известно от его родственников, уточнили адвокаты. Здоровье бизнесмена резко ухудшилось на прошедших выходных.

В больнице медики диагностировали у него инсульт, но спасти жизнь 64-летнему экс-главе НПО «Космос» не удалось. До своего дня рождения он не дожил буквально две недели. Прощание с предпринимателем пройдет в ЦКБ. Похороны состоятся в среду, 28 февраля.

Ранее мэр города Саянска Иркутской области Олег Боровский скончался в возрасте 63 лет, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Глава региона назвал смерть политика большой утратой. Губернатор выразил соболезнования родным и близким Боровского. По его словам, недавно бывший мэр Саянска ездил на передовую и передал бойцам очередную партию гуманитарного груза.

До этого в Болгарии скончался актер, писатель и телеведущий Алексей Митрофанов. Он попал в больницу с воспалением легких и проходил лечение, но его состояние ухудшилось. Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.