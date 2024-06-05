Ректор крупного российского вуза может покинуть свой пост «Ведомости»: Безбородов уйдет с поста ректора РГГУ в 2024 году

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Александр Безбородов

Ректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) Александр Безбородов вскоре покинет свой пост, сообщают «Ведомости» со ссылкой на четыре источника. По данным издания, вуз может возглавить «опытный федеральный чиновник».

Отмечается, что одна из ключевых причин, по которым Безбородова сменят, это ухудшение показателей университета. Так, в 2023 году он занял 54-е место из 100 лучших вузов страны по данным рейтинга агентства RAEX. При этом в 2021-м вуз был на 45-й строчке.

В апреле вокруг РГГУ разгорелся скандал. Студенты создали петицию с требованием убрать имя философа Ивана Ильина, оправдывавшего фашизм и Гитлера, из названия учебно-научного центра при вузе.

В ответ на это глава центра философ Александр Дугин выразил мнение, что к инциденту причастны спецслужбы Запада. В свою очередь член комитета Госдумы по просвещению Анатолий Вассерман заявил, что переименовывать центр РГГУ имени философа Ильина нет надобности. Однако он добавил, что не стал бы называть в его честь ни одно заведение.

При этом спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что дискуссии о названии центра Российского государственного гуманитарного университета нельзя превращать «в политические скандалы и дрязги». По его словам, подобные инциденты дают Западу и уехавшим из страны россиянам с либеральными взглядами повод «рукоплескать».