Стало известно о сбое и сильной давке на МЦД-1 «Осторожно, Москва»: сбой произошел на МЦД-1

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сбой произошел на МЦД-1, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев. Расписание движения поездов временно изменено. По громкоговорителям сообщают, что интервалы между прибытием составов увеличены. Очевидцы сообщают о сильной давке.

Выгоняют из поездов на станции «Сетунь». Давка сильная, крики, — рассказали очевидцы.

Ранее сообщалось о поджоге релейного шкафа на железнодорожной станции в Дзержинске. Из-за происшествия были задержаны два пассажирских поезда. Возгорание на станции произошло около 00:20 по московскому времени. В результате на 14 минут задержали поезд, следовавший маршрутом Нижний Новгород — Москва, еще на пять минут задержали «Ласточку», ехавшую в обратном направлении, и на 10 минут позже прибыл товарный поезд.

В Мытищах тем временем метропоезд «Москва-2020» проходил испытание на железнодорожных путях и сошел с рельсов. По предварительной информации, состав пробил тупиковую призму. В Сети были опубликованы кадры, на которых видно, что поезд остановится в нескольких метрах от путей.