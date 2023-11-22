Стало известно о росте «индекса оливье» в Москве Эксперт Лебединская заявила о росте «индекса оливье» в Москве на 7-8%

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Приготовление салата оливье в 2023 году обойдется жителям Москвы на 7-8% дороже, чем в прошлом году, заявила Агентству городских новостей «Москва» доцент кафедры статистики Российского экономического университета имени Плеханова Ольга Лебединская. По ее словам, «индекс сельди под шубой» вырос на 1,6%, до 256 рублей.

В прошлом году стоимость приготовления четырех порций салата (оливье. — NEWS.ru) составляла 479 руб., основными причинами роста были маринованные огурцы, горошек и майонез. В октябре 2023 года эти же ингредиенты салата выйдут уже в 510 руб. (на 6,4%, или на 30 руб. больше). В Москве приготовление четырех порций обойдется в 655 руб. (плюс 45,7 руб.), — пояснила Лебединская.

Как отметила эксперт, больше всего в стоимости выросли яйца, колбаса и консервы — зеленый горошек и маринованные огурцы. Цены на картофель и другие овощи, по ее словам, остались почти на прежних уровнях. Что касается сельди под шубой, то по России подорожание ингредиентов для салата было минимальное. В текущем году приготовление этого новогоднего блюда обойдется для россиян в 230,48 рубля.

Ранее эксперты Руспродсоюза заявили, что новогодний стол в 2023 году обойдется жителям России на 500 рублей дороже, чем в 2022 году. Угощения для семьи из четырех человек будут стоить около 5,5 тысячи рублей.