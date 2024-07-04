Стало известно о решении суда по делу основателя «Пасеки» В Москве оставили под стражей основателя рок-группы «Пасека» Медведкина

Фото: t.me/moscowcourts*

Роман Медведкин

Основателя рок-группы «Пасека» Романа Медведкина оставили под стражей по решению Московского городского суда, пишет ТАСС. Задержанный обвиняется в нападении на Арсения Щельцина, возглавляющего АНО «Цифровые платформы».

Постановление Измайловского районного суда Москвы признать законным, апелляционную жалобу адвоката обвиняемого оставить без удовлетворения, — передает агентство.

Уточняется, что сам Медведкин просил отпустить его под домашний арест, чтобы помочь матери с ремонтом. Адвокат задержанного также настаивал на более мягкой мере пресечения, объясняя это тем, что музыкант готов сотрудничать со следствием.

Речь идет об инциденте, произошедшем на Сиреневом бульваре в ночь на 8 июня: по данным Telegram-канала Baza, Щельцин и его знакомый заметили пьяных мужчину и женщину, которые что-то искали на детской площадке. После замечания между ними завязался конфликт — Медведкин, вооруженный ножом, набросился на них. В результате друг Щельцина погиб, он сам был госпитализирован с тремя ножевыми ранениями.

Ранее адвокат допустил, что его подзащитному — Роману Медведкину — может грозить пожизненное заключение. По его мнению, тяжесть наказания будет зависеть от степени вреда здоровью, если второй потерпевший скончается, то судить подозреваемого будут уже по иной статье.