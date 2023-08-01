Стало известно о разливе кислоты на севере Москвы Mash: кислота разлилась на станции по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе в Москве

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Едкая жидкость растеклась по асфальту на станции по сортировке мусора на Алтуфьевском шоссе в северной части Москвы, сообщает Telegram-канал Mash. Как утверждается, вещество, по свойствам напоминающее кислоту, доставили на станцию в шести 20-литровых контейнерах. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб.

По информации канала, контейнеры забрали около дома на улице Сельскохозяйственной. Когда их выгружали, работники заметили, что из емкостей идет пар.

Как выяснили прибывшие специалисты, показатели загрязнения воздуха на месте разлива выше допустимой нормы. В частности, выявлено сильное превышение сероводорода и хлористого водорода. Сообщается, что находиться вблизи места утечки опасно из-за риска возникновения тошноты, получения химических ожогов и отека легких. Место в радиусе нескольких десятков метров оцеплено, специалисты работают над устранением ЧП.

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