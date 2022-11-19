Сразу несколько машин загорелись на парковке ТЦ на северо-востоке Москвы Очевидцы опубликовали кадры возгорания нескольких автомобилей на парковке у ТЦ «Европолис»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве на Ярославском шоссе произошел пожар около торгового центра «Европолис». Как сообщает Telegram-канал «Говорит Москва», на парковке магазина Metro загорелись автомобили. Момент пожара попал на видео.

На видеозаписи можно заметить, что горят сразу несколько автомобилей с разных частей парковки.

Как позже сообщили в МЧС, пожар был ликвидирован. В столичном главке ведомства уточнили, что площадь возгорания составила четыре квадратных метра. Никто не пострадал.

Это возгорание было утром. Возгорание легкового автомобиля, 4 кв. м, ликвидировано в 08.26, без пострадавших, — сказали в экстренных службах.

Ранее стало известно, что на одном из крупнейших рынков Москвы «Садовод» произошел пожар. Спасатели провели эвакуацию посетителей. На место были направлены 20 пожарных расчетов. В столичном главке МЧС NEWS.ru уточнили, что вызов с «Садовода» поступил на пульт в 13:52. Позже стало известно, что пожар на рынке потушили.