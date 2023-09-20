Стало известно о пострадавших при взрыве в Балашихе МЧС: один человек погиб при взрыве в Балашихе

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Двое пострадавших при взрыве многоквартирного дома в Балашихе были госпитализированы, один из них скончался в машине скорой помощи, сообщили NEWS.ru в пресс-службе МЧС. По данным ведомства, еще два человека находятся под завалами, проводится спасательная операция.

Двое пострадавших направлены в лечебное учреждение, один из них скончался в карете скорой помощи. Предварительно, два человека остаются под завалами. Спасатели продолжают работу, — заявили в МЧС.

Взрыв в жилой девятиэтажке на Октябрьской улице произошел утром 20 сентября. К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. По данным губернатора Московской области Андрея Воробьева, причиной случившего стал взрыв газа. Это привело к обрушению трех этажей — третьего, четвертого и пятого. Эпицентр взрыва находился на третьем этаже. На месте работают экстренные службы.

Также сообщалось, что под завалами может находиться ребенок. Сейчас к нему пробираются спасатели. Жильцы первого и второго этажа смогли эвакуироваться из окон самостоятельно. Сейчас идет эвакуация остальных жильцов дома. По факту ЧП Следственный комитет России возбудил дело.