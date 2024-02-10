В Москве задержали скрывавшегося за рубежом главврача клиники СКР: в Москве задержан главврач клиники «Медицина 24/7» Серебрянский

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали экс-гендиректора и главврача клиники «Медицина 24/7» Олега Серебрянского, который ранее был объявлен в международный розыск, сообщает Следственный комитет России. Задержанный является фигурантом уголовного дела о смерти человека вследствие ненадлежащего оказания услуг.

9 февраля 2024 года Серебрянский задержан в аэропорту после прилета из Турецкой Республики, после чего помещен в СИЗО, — говорится в сообщении.

Согласно данным следствия, в клинике Серебрянского были оказаны услуги, не отвечающие требованиям безопасности, в результате чего скончалась женщина. В 2021 году он скрылся от правоохранителей, после чего его объявили в международный розыск. Суд заочно избрал врачу меру пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас с Серебрянским проводятся следственные действия, в ближайшее время ему предъявят обвинение. Ранее приговор был вынесен двум сотрудники клиники.

Ранее сын главного врача районной больницы и предпринимателя признался в убийстве своей бывшей девушки и годовалой дочери в Краснодаре. Согласно представленным данным, мужчина попытался скрыть следы преступления, устроив поджог в квартире девушки после ее убийства.