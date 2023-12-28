Москвичей предупредили о резком похолодании Тишковец предупредил москвичей о похолодании до 8–14 градусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Оттепель, которая ожидается в Москве 29 и 30 декабря, сменится резким похолоданием, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. В своем Telegram-канале он пояснил, что в канун Нового года в столицу начнет прорываться холодный атмосферный фронт, который будет сопровождаться зарядами снега и понижением температуры до восьми градусов.

Синоптик отметил, что в новогоднюю ночь с выходом гребня антициклона распогодится, облака начнут редеть, снег прекратится, но мороз начнет крепнуть. Так, по его словам, в городе установится температура от 9–14 градусов.

Первый январский день будет солнечным, и «самое теплое» — минус семь — минус 12, а может быть, холоднее, — добавил метеоролог.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве не будет слякоти, высота сугробов составит примерно 20–25 сантиметров. Синоптик уточнил, что с вероятностью 50% температура воздуха 1 января будет около нуля. Также не исключено, что столбики термометров в этот день могут показывать до 8–10 градусов мороза.