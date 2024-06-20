Стало известно о первых жертвах урагана в Москве Не менее десяти человек пострадали из-за сильного урагана в Москве

В Москве из-за сильного урагана пострадали несколько человек, сообщает Telegram-канал Baza. Среди пострадавших один ребенок. Канал уточняет, что 12-летнего мальчика ударило отлетевшей от дерева веткой. Еще одна женщина вызвала скорую из-за того, что на нее упал забор.

Еще один человек обратился к спасателям из-за того, что во время урагана перевернулась будка уличного биотуалета, в которой он сидел. Медицинская помощь москвичу не понадобилась, а вот выбраться самостоятельно из плена туалета он не мог.

Telegram-канал «112» со ссылкой на свой источник пишет о как минимум десяти пострадавших. Повреждены десятки автомобилей. Мощный ветер валил деревья, конструкции, раскидывал самокаты и урны. В одном из районов летали курьерские сумки. На Казанском вокзале снесло часть обшивки крыши.