Стало известно о первых задержаниях после убийства мотоциклиста в Москве СК: задержаны отец и друг подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Москве

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Правоохранители задержали отца и друга подозреваемого в убийстве мотоциклиста в Москве, сообщили в столичном СК. В данное время с ними работают следователи. По месту жительства предполагаемого убийцы, а также лиц из его окружения проводятся обыски. Вместе с этим проверяется законность получения им и его родственниками российского гражданства.

В настоящее время задержаны отец и друг подозреваемого, они доставлены в подразделение ведомства для проведения следственных действий, — говорится в сообщении.

Как уточняется, во время предварительного следствия действия соучастников переквалифицированы. Теперь они проходят по пунктам «и, ж» части второй статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений). Фотографии фигуранта и других участников драки загружены в систему распознавания лиц.

Преступление совершено вечером 17 апреля в Москве. Около подъезда жилого дома на улице Краснодарской 22-летний подозреваемый ударил ножом в живот 25-летнего водителя, который сделал ему замечание о неправильно припаркованном автомобиле. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу, однако мужчина скончался от полученных ранений.