Стало известно о новом падении беспилотника в Москве «Осторожно, Москва»: в столичном Переделкино упал беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «Осторожно, Москва» сообщает, что в столичном городке писателей Переделкино упал самодельный беспилотник. По информации канала, пострадавших в результате падения дрона нет. По факту произошедшего проводится проверка. Минобороны России не комментировало эту информацию.

В публикации говорится, что беспилотник размером 25×25 см упал недалеко от культурного центра Переделкино на улице Погодина в Новой Москве. По данным «Осторожно, Москва», его заметил администратор заведения и вызвал полицию. Владельца устройства разыскивают.

Ранее Telegram-канал «112» сообщал, что в районе подмосковной Кубинки найден усовершенствованный «дрон-разведчик». БПЛА обнаружил местный житель, который отнес находку в полицию. Отмечалось, что это небольшой коптер размером 40 на 40 сантиметров с четырьмя винтами и дополнительным оборудованием, без взрывчатки.

Беспилотник, упавший 29 марта в Новой Москве, также был без взрывчатки, сообщал SHOT со ссылкой на источник. Специалисты, на которых ссылался канал, пришли к выводу, что беспилотник с подобными характеристиками не мог прилететь с Украины. В корпусе был только мотор с примитивным предохранителем.