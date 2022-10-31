Стало известно о нападении на дочку основателя известного бренда одежды РЕН ТВ: на дочь основателя бренда «Твое» Юшкевича Марию напали в центре Москвы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

РЕН ТВ сообщает, что на дочку основателя Бренда «Твое» предпринимателя Игоря Юшкевича Марию совершили нападение в центре Москвы. По информации собеседника телеканала, бездомный мужчина ударил 20-летнюю девушку по лицу, а после сбежал в неизвестном направлении.

Нападение на дочь бизнесмена произошло 30 октября у входа в отель Marriott на улице Петровка в центре Москвы. Неизвестный мужчина начал преследовать девушку, а после того, как она попыталась отойти, злоумышленник неожиданно подбежал к ней и нанес удар по лицу. После этого Юшкевич обратилась в больницу. Медики диагностировали ей ушиб правой половины лица.

Сотрудники правоохранительных органов ищут преступника. В данный момент проводится проверка инцидента.

Ранее стало известно о нападении певца Витаса на сотрудника Минтруда в московском караоке-баре. Инцидент произошел в заведении на Садово-Кудринской улице. Певец после словесного конфликта с 38-летним чиновником Султаном Джандиговым брызнул ему в лицо из газового баллончика, врачи диагностировали у пострадавшего химический ожог первой степени, мужчина написал заявление в полицию.