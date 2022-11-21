Стало известно о гибели иностранца при пожаре на цветочном складе в Москве При пожаре на цветочном складе в Москве погибли шесть россиян и гражданин Таджикистана

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

В результате пожара на цветочном складе в центре Москвы скончались шесть россиян и один гражданин Таджикистана, рассказал РИА Новости источник в экстренных службах. Гибель восьмого человека, о которой ранее сообщил Telegram-канал «112», он не подтвердил. По словам собеседника агентства, для опознания тел будут назначены судебно-медицинские экспертизы.

Среди погибших, предварительно, шесть граждан России и один гражданин Таджикистана, — уточнил он.

Пожар на складе цветов на Комсомольской площади произошел 20 ноября. Площадь возгорания составила 2,5 тысячи квадратных метров, рухнули перекрытия между первым и вторым этажами. Тушение огня осложнялось сложной планировкой внутри здания и повышенной пожарной нагрузкой. Пожарные эвакуировали семь человек, которые прятались от огня в холодильнике.

В двухэтажном помещении склада регулярно устраивали вечеринки. На первом этаже обустраивали танцпол, на втором — бар и столики, на которых горели свечи. Проходила ли такая вечеринка в день, когда случился пожар, пока неизвестно.

Ровно три года назад в здании также случился пожар, для тушения которого использовали пожарный поезд. В Сети нашлось видео с рекламой одной из цветочных компаний, которая располагалась по указанному адресу. На нем видно, как захламлен двор склада, в частности, деревянными палетами.