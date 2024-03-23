Стало известно о 150 погибших при теракте в «Крокусе» «112»: число погибших при теракте в «Крокусе» увеличилось до 150 человек

Фото: МЧС России

Telegram-канал «112» сообщил, что при теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Подмосковье погибли 150 человек. По его информации, число жертв будет расти.

Согласно официальной информации от Следственного комитета РФ, количество погибших при теракте составляет по меньшей мере 115 человек. Экстренные службы работают на месте трагедии и обнаруживают тела погибших при разборе завалов. Поисковые работы продолжаются.

Ранее «112» сообщал, что спасатели нашли под завалами «Крокус Сити Холла» тела еще 20 погибших. На месте теракта работают более 700 спасателей и свыше 200 единиц техники. К ликвидации последствий трагедий привлекли альпинистов, которые проводят разведку конструкций. В настоящее время еще существует угроза обрушения перекрытий и кровли здания.

В Роскосмосе ранее сообщили, что во время теракта в здании «Крокус Сити Холла» находилась Евгения Рюмина — дочь космонавтов Валерия Рюмина и Елены Кондаковой. После начала стрельбы женщина успела эвакуироваться. До этого ее ошибочно включили в список погибших в трагедии. Это произошло после того, как ее документы были найдены среди тел жертв. По словам Кондаковой, ее дочь потеряла сумку, когда в спешке выбегала из здания.