Стало известно, насколько в Москве подешевели «панельки» РБК: квартиры внутри МКАД и в Новой Москве теряют в цене

В мае средняя стоимость жилья в Старой Москве уменьшилась на 0,1% и составила 271,3 тысячи рублей, сообщает РБК со ссылкой на аналитиков центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU». Происходит это за счет дешевых сегментов: типовые панельные дома советской постройки потеряли в цене 0,4%, а «сталинки», наоборот, подорожали на 0,3%. Сильнее всего подешевела «вторичка» в Северном и Западном округах — на 0,5%.

В Новой Москве средняя стоимость «квадрата» на вторичном рынке не изменилась и составила 203,9 тысячи рублей. Как и в границах МКАД, квартиры в панельках потеряли в цене на 0,4%. При этом цены на современный монолит-кирпич показывают рост — 0,2%. Здесь сильнее всего подешевело жилье в Троицком округе: цены на «вторичку» снизились на 0,5% в мае и на 1,4% — с начала года.

Средняя стоимость «квадрата» в Подмосковье составила в мае 154,4 тысяч рублей, что на 0,1% дешевле, чем в апреле. На 0,5% подешевели советские кирпичные дома и на 0,3% — типовые панельные дома. На 0,1% подорожала современная панель.

Опережающими темпами дешевеет недорогое жилье — в бюджетных сегментах короче сроки экспозиции, поэтому они первыми реагируют на сокращение покупательской активности. Сейчас рынок достаточно спокоен. Понимая, что не смогут реализовать жилье по желаемой цене в нынешних условиях, многие просто снимают квартиры с продажи до лучших времен, — отметил руководитель центра Олег Репченко.

Как сообщалось ранее, кабмин России намерен изменить порядок расчета госпошлины, которую платят физлица и компании при осуществлении сделок с недвижимостью. Сейчас госпошлина при внесении изменений в ЕГРН составляет 2000 рублей для физлиц и 20 тысяч рублей — для юридических. Однако Минфин РФ считает, что нужно взимать процент от суммы сделок.