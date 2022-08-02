Стало известно, на сколько хватит товаров в российских магазинах H&M Mash: товаров в российских магазинах H&M хватит на 50 недель работы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Товаров в российских магазинах H&M хватит на 50 недель работы, сообщает Telegram-канал Mash. Сперва будут открыты магазины в Москве, затем – в Санкт-Петербурге, а после этого – магазины в регионах. Между тем в московском ТЦ "Метрополис" наблюдаются длинные очереди у вновь открывшегося магазина компании.

Отмечается, что во избежание перепродаж сотрудникам компании установили лимит покупок по стафф-карте в 10 тысяч рублей в день, а во избежание давки на входе в магазинах установят столбики. Акции и покупки по подарочным картам при этом отменены. После ухода компании из России уволенным сотрудникам будут выплачены по шесть месячных окладов.

Ранее сообщалось, что в московском «Метрополисе» после случившегося накануне «фальстарта» открылся магазин одежды H&M. Также отмечается, что магазин этой сети заработал в торговом центре «Авиапарк». 1 августа сотрудники ретейлера готовились к открытию магазина в столичном торговом центре «Метрополис», где собралась толпа покупателей. Люди 20 минут стояли у закрытых дверей, после чего охранник посоветовал им разойтись по домам.