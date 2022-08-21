Стало известно место, где заминировали машину Дарьи Дугиной ТАСС: взрывчатку на машину Дугиной установили на фестивале «Традиция» в Подмосковье

Фото: СК РФ

Преступники установили взрывное устройство на Land Cruiser журналистки и политолога Дарьи Дугиной на фестивале «Традиция» в Подмосковье, передает агентство ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Следователи подчеркнули, что автомобиль находился на парковке, на территорию которой беспрепятственно мог проникнуть любой.

Гостей фестиваля было много, люди парковали машины слева и справа на Звенигородском шоссе, где находится усадьба Захарово. Также был заезд на парковку, она практически вся была занята автомобилями. Джип, на котором уехала с мероприятия Дарья Дугина, также стоял там. Досмотра при заезде на парковку не было, поэтому взрывчатку можно было установить куда угодно и кому угодно, что и было сделано, — рассказал источник.

В правоохранительных органах отметили, что у входа на территорию усадьбы находился патрульный наряд ГИБДД, он регулировал движение. Рамки металлоискателя были только при входе на само мероприятие.

Дугина погибла накануне вечером в Одинцовском городском округе в районе поселка Большие Вяземы, когда ехала на своем автомобиле Toyota Land Cruiser. На полном ходу сработало взрывное устройство, затем машина загорелась. Автомобиль моментально охватило пламя, он вылетел с трассы и врезался в придорожную постройку. По факту случившегося СК возбудил уголовное дело.

В СМИ называют произошедшее покушением. Согласно одной из версий, убить пытались не саму журналистку, а ее отца, философа Александра Дугина, считающегося идеологом русского мира. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обвинил в смерти девушки украинское руководство.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о непричастности Киева к убийству Дарьи Дугиной. Чиновник назвал произошедшее результатом борьбы политических группировок в России.

В том, как произошла трагедия, кого стоит подозревать в покушении в первую очередь и как философ связан c советским подпольным кружком «Чёрный орден SS», разбирался NEWS.ru.