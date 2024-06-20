Стало известно, кто заменит уволившегося ректора РГГУ Замминистра юстиции Андрей Логинов станет исполняющим обязанности ректора РГГУ

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Андрей Логинов

Бывший статс-секретарь — заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов займет пост исполняющего обязанности ректора Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ), сообщила первый проректор вуза — проректор по научной работе Ольга Павленко. По ее словам, которые приводит ТАСС, он приступит к работе уже 21 июня.

С завтрашнего дня Андрей Викторович Логинов станет исполняющим обязанности ректора, — сказала она.

Ранее ректор РГГУ Александр Безбородов объявил, что покинет свой пост досрочно. Он заверил, что уходит с должности исключительно по собственному желанию.

В начале июня «Ведомости» писали, что Безбородов досрочно уйдет с должности ректора. По словам четырех источников, вуз может возглавить «опытный федеральный чиновник». Одной из ключевых причин перемен назвали ухудшение показателей университета. Так, в 2023 году он занял 54-е место в рейтинге 100 лучших вузов страны по версии агентства RAEX. При этом в 2021-м вуз был на 45-й строчке.

Тогда же Безбородов заявил, что не получал распоряжений от Минобрнауки насчет досрочного ухода с поста. Контракт с учебным заведением заключен до ноября 2024 года, отметил он. В пресс-службе вуза также заверили, что слухи о скорой смене руководителя не соответствуют действительности.