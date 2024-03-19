Стало известно, кто может возглавить полицию СВАО Москвы РБК: полицию СВАО Москвы может возглавить глава УСБ Гафуров

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Главным кандидатом на должность руководителя УВД по Северо-Восточному административному округу (СВАО) Москвы стал начальник Управления собственной безопасности (УСБ) подмосковного главка Рамиль Гафуров, пишет РБК со ссылкой на два источники, близкие к МВД. Один из них утверждает, что сейчас Гафурова проверяют на соответствие предполагаемой должности. Другой собеседник издания отметил, что новая должность будет означать повышение.

Должность руководителя УВД генеральская, поэтому назначение на нее следует рассматривать как карьерный рост, — пояснил инсайдер.

По данным РБК, Рамиль Гафуров начал работу в полиции в 2004 году в ОВД «Таганский». Через восемь лет он стал руководителем оперативно-разыскной части службы криминальной милиции УВД по Центральному административному округу Москвы. В 2017 году Гафуров получил пост заместителя начальника Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области. Сейчас он руководит Управлением собственной безопасности подмосковной полиции.

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