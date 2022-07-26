Стало известно, кому придется платить за проезд по МСД Собянин: проезд по МСД будет платным для транзитных машин и бесплатным для москвичей

Фото: stroi.mos.ru

Проезд по Московскому скоростному диаметру будет бесплатным для жителей столицы и области. Для транзитных автомобилей введут плату с 1 января 2023 года, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Сегодня мы приняли ещё одно важное решение — МСД будет бесплатным для жителей Москвы и Подмосковья. Для транзитных автомобилистов с 1 января 2023 года вводится плата за проезд, — написал он.

Градоначальник отметил, что МСД станет самой длинной бессветофорной магистралью в России. Ее протяженность составит 68 км, проехать по ней через всю Москву можно будет за 40 минут.

Плата за проезд по МСД для транзитных машин вводится для того, чтобы дать жителям региона возможность сокращать время в дороге. Предполагается, что транзитный поток, как и ранее, будет идти по Центральной кольцевой автодороге.

По словам Собянина, строительство основного участка МСД — Северо-Восточной хорды — планируется завершить осенью. Южный участок — Юго-Восточная хорда — будет введён в 2023 году.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин поручил привести до конца 2027 года в нормативное состояние не менее 85% автодорог в составе опорной сети. Кроме того, он распорядился продлить до 2030 года реализацию национального проекта «Безопасные качественные дороги».