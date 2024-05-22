Стало известно, кого из участников драки в Москве могут депортировать Юрист Русяев: иностранных участников массовой драки в Москве могут депортировать

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press

В соответствии с российским законодательством людей с приобретенным гражданством РФ могут его лишить или подвергнуть депортации, рассказал NEWS.ru юрист Илья Русяев, комментируя массовую драку в Москве. По его словам, гражданство может быть прекращено, если человек совершил одно из преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом России.

Например, ст. 105 (убийство), ст. 213 (хулиганство), ст. 222 (незаконный оборот оружия) и других. Русяев допустил, что участники драки в Бирюлево могут быть депортированы за административное нарушение на территории РФ.

Таким образом, если участники массовой драки и стрельбы в Бирюлево являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, к ним может быть применена как депортация в административном порядке за совершенные правонарушения, так и лишение гражданства РФ (при наличии такового) в случае осуждения за тяжкие преступления, например убийство по ст. 105 УК РФ или хулиганство с применением оружия по ст. 213 УК РФ, — пояснил Русяев.

Ранее он сообщал, что в отношении участников драки в Бирюлево, которые избивали друг друга руками и ногами, но никого не убили и не причинили тяжкого вреда здоровью, могут применить статью УК РФ о побоях. Наказание по ней предусматривает обязательные работы до 360 часов, исправительные работы до 1 года, арест до 6 месяцев или лишение свободы до 2 лет.

Юрист объяснил, что по законам РФ за убийство человека предусмотрена уголовная ответственность по ст. 105 УК РФ. По его словам, убийство без отягчающих обстоятельств карается лишением свободы на срок от 6 до 15 лет. Если же такие обстоятельства есть, то санкция ужесточается — от 8 до 20 лет лишения свободы, вплоть до пожизненного (ч.2 ст. 105 УК РФ).