Стало известно, когда в Москву вернется тепло Правительство Москвы: в столице к середине недели потеплеет до 20 градусов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В ближайшие дни в столичный регион вернется тепло, в четверг, 16 мая, воздух прогреется до +20 градусов, говорится в сообщении правительства Москвы. При этом синоптики прогнозируют дальнейшее постепенное повышение температуры воздуха и переменную облачность без существенных осадков.

В среду, 15 мая, осадков не ожидается, станет чуть теплее — до 16 градусов выше нуля. В четверг, 16 мая, прогнозируют переменную облачность. Ночью будет от четырех до шести градусов тепла, днем температура воздуха поднимется до 18–20 градусов, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в преддверии выходных ночью ожидается от +7 до +12 градусов, а днем — до +15 – +20 градусов. Также будет облачно с прояснениями, но при этом возможны небольшие дожди.

Ранее сообщалось, что в Москве температура воздуха пройдет отметку в +15 градусов только 15 мая. Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге. В Казани, Самаре и Нижнем Новгороде потеплеет лишь к концу третьей недели мая. При этом с 23 мая будет уже «достаточно теплая погода».

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, что температура воздуха в Москве во вторник, 14 мая, будет на 5–6 градусов ниже климатической нормы. Позже температура воздуха некоторое время еще будет чуть ниже климатической нормы на 1–1,5 градуса.