Стало известно, когда в Москву придут заморозки Вильфанд: с 18 октября в Москву придут заморозки

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москву ждут ночные заморозки до минус одного градуса с 18 октября, передает ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда. По его словам, днем также ожидается прохладная погода.

Днем в понедельник будет плюс 7–9 градусов, во вторник — 5–7 градусов, в среду — 7–8 градусов. Со среды и до конца недели ночная температура опустится уже до минус 1 — плюс 4 градусов, — заявил метеоролог.

Вильфанд добавил, что москвичей ждет типичная осенняя погода с пониженным давлением, облачностью и небольшими дождями. Солнечных периодов будет немного, отметил специалист.

Ранее Вильфанд заявил, что сентябрь 2023 года в Москве побил сразу семь рекордов. В частности, специалисты зафиксировали рекордно высокое атмосферное давление, минимальную облачность, а также высокий уровень ультрафиолетовой радиации. Кроме того, Вильфанд подчеркнул, что первый месяц осени стал самым теплым и сухим за всю историю метеорологических наблюдений в России.

Недавно автоэксперт Сергей Шабунин рассказал, какие системы в автомобиле важно проверить в преддверии холодов и первых заморозков. В частности, следует не забыть заменить воду в стеклоомывателе на незамерзающую жидкость. Среди других обязательных процедур он назвал проверку плотности антифриза и тормозной жидкости.