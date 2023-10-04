Стало известно, когда в Москве выключат фонтаны Заммэра Москвы Бирюков: сезон фонтанов в Москве завершится 5 октября

Сезон фонтанов в Москве завершится 5 октября, сообщил заместитель мэра столицы Петр Бирюков в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. По его словам, после отключения фонтанов специалисты почистят чаши и скульптуры, а также займутся демонтажем техоборудования для его консервации.

В этом году завершаем сезон работы фонтанов в четверг, 5 октября. После того, как все сооружения выключат, специалисты Комплекса городского хозяйства промоют чаши и скульптуры со специальным раствором, демонтируют техническое оборудование и фонари подводной подсветки, после чего приступят к мероприятиям по консервации, — сказал Бирюков.

Он добавил, что зимой фонтаны будут готовить к новому сезону: будет проверено насосное оборудование, а также проведут профилактический ремонт всех коммуникаций.

Ранее руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов заявил, что в предстоящие выходные в Москве ожидается мокрый снег с дождем. Он отметил, что ночь с пятницы на субботу будет очень холодной, температура может опуститься до нуля градусов и ниже.