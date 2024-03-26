Стало известно, когда в Москве возобновят работу ТРК сети Vegas Торговые центры Vegas возобновляют работу 26 марта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Принадлежащие «Крокус Групп» торговые центры Vegas вновь откроются для посетителей во вторник, 26 марта, сообщается в Telegram-канале сети Vegas. Речь идет о «Вегас Крокус Сити», «Вегас Кунцево» и «Вегас Каширское», их владельцем является холдинг Crocus Group, которому также принадлежит концертный зал «Крокус Сити Холл», где 22 марта произошел теракт.

Все ТРК Vegas будут вновь открыты для посетителей с 26 марта. Со вторника вы сможете вновь посетить любимые магазины, рестораны и другие проекты Vegas, — говорится в сообщении.

ТРЦ Vegas в «Крокус Сити», Кунцево и на Каширке входят в число крупнейших торгово-развлекательных центров в Москве. По экспертным оценкам, падение трафика в столичных моллах в минувшие выходные составило в среднем от 30 до 35%.

Сообщение о временном закрытии всех торгово-развлекательных комплексов Vegas в Москве появилось 25 марта. Представители ТРК поблагодарили за понимание и уточнили, что проинформируют о возобновлении работы комплексов отдельно.

25 марта в учреждения с большим количеством человек в России массово поступали сообщения об угрозах. Так, днем эвакуировали посетителей торгового центра «Мозаика». В 14:30 стало известно, что проходила эвакуация ТЦ «Город Лефортово». Всех посетителей и персонал вывели на улицу.

Также в российской столице прошла эвакуация в Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова. Это случилось в консультативно-диагностическом центре, где нет лежачих пациентов, а пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» находятся в другом корпусе. На улицу вывели 900 человек.