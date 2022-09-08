Стало известно, когда в Москве улучшится погода Синоптик Тишковец: погода в Москве начнет улучшаться с пятницы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве с пятницы потеплеет, но уже с понедельника снова вернется осенняя погода, слова синоптика приводит РИА Новости. Тишковец отметил, что четверг станет самым холодным днем на этой неделе в столице и в Центральной России.

В пятницу инициатива на синоптической карте станет медленно переходить к антициклону скандинавского происхождения, благодаря чему немного распогодится. Под утро воздух в Москве остынет до плюс 1 — плюс 3, по области минус 1 — плюс 4, днем плюс 11 — плюс 13, в Подмосковье плюс 9 — плюс 14, — рассказал Тишковец.

По словам синоптика, в предстоящие выходные осадки маловероятны, благодаря повышенному фону атмосферного давления. Тем не менее, с начала следующей недели «активизируется циклоническая деятельность, благоприятствующая процессу осадкообразования», поэтому дождливая осенняя погода снова вернется.

Ранее в департаменте ЖКХ заявили, что отопительный сезон в Москве начнется тогда, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне восьми градусов, с тенденцией к понижению. Там уточнили, что топить могут начать и раньше, если в этом возникнет потребность.