Стало известно, когда в Москве наступит бабье лето Глава центра «Метео» Шувалов рассказал о возможном наступлении бабьего лета в Москве 20-25 сентября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бабье лето с высокой долей вероятности наступит в Москве с 20 по 25 сентября, заявил глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в ходе пресс-конференции, сообщает РИА Новости. Специалист объяснил это тем, что столичный регион покинет пасмурный циклон и ему на смену придут юго-западные и западные потоки атмосферы. По словам Шувалова, до 15 сентября в Москве ожидаются дожди.

20-25 (сентября. — NEWS.ru) мы попадем в положительную аномалию температуры, это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет, и ему на смену придут западные и юго-западные потоки. Это означает, что с 20-25 можно ожидать с большой вероятностью приход бабьего лета, — заявил метеоролог.

Ранее Шувалов в беседе с NEWS.ru рассказал, что в выходные погода в Москве должна немного выправиться. Специалист посоветовал «ухватить» последние теплые деньки и провести этот уик-энд на природе.

До этого научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что москвичам не следует ждать наступления бабьего лета как минимум до 10 сентября.