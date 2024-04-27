Стало известно, когда в Москве начнутся отключения горячей воды Бирюков: в Москве начнут отключать горячую воду с 14 мая

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 14 мая в Москве начнутся плановые отключения горячей воды, сообщил заместитель мэра российской столицы Петр Бирюков. По его словам, которые приводит РИА Новости, работы будут завершены до 25 августа. Чиновник объяснил, что мероприятия позволят выявить ненадежные участки тепловых сетей.

Отключение горячей воды — это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать, — сказал Бирюков.

Тем временем с 27 апреля в связи с установлением необходимых температур наружного воздуха в Москве начали отключать отопление. Это будет происходить поэтапно. В первую очередь его выключат в жилых зданиях, а затем в школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях, промышленных и административных зданиях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на модернизацию котельных и аварийных участков тепловых сетей дополнительно выделят свыше 10 млрд рублей. По его словам, во всех городских округах Подмосковья провели проверку состояния тепловых и электросетей.

До этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело после масштабной аварии, лишившей в аномальные холода тепла и света десятки тысяч людей в подмосковном Подольске. Был задержан замглавы Подольска. Также задержан начальник котельной.