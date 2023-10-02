Стало известно, когда в Москве начнут включать отопление Мэрия Москвы: отопление начнут включать в зданиях столицы с 3 октября

Фото: Мария Девахина/РИА Новости

Отопление начнут включать в зданиях Москвы с 3 октября, сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. По его словам, которые приводит РИА Новости, это будет сделано из-за понижения среднесуточной температуры воздуха.

Первыми тепло получат социальные учреждения, в том числе школы, детские сады, больницы и поликлиники, параллельно начнем включать отопление в жилых домах и офисных зданиях, затем — на предприятиях торговли и промышленности, — сказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что в этот раз пуск тепла в столице стартует значительно позже благодаря хорошей погоде, которая стояла на протяжении всего сентября. В прошлом году отопление в соцобъектах начали включать по заявкам в первой декаде сентября, а 18 сентября начали подавать тепло в жилые дома.

24 сентября ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что отопительный сезон в Москве может начаться во второй половине октября, потому что второй месяц осени в столице будет теплее нормы на три градуса. Синоптик напомнил, что в соответствии с постановлением правительства России, отопительный сезон начинается при установлении среднесуточной температуры воздуха ниже плюс восьми градусов. В Москве это, как правило, происходит в первых числах октября.