Стало известно, когда в Москве начнется настоящая зима Вильфанд: настоящая зима в Москве начнется с 16 ноября

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В Мскве в среду, 16 ноября, ожидается похолодание до пяти градусов мороза днем и рост снежного покрова до трех сантиметров. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гиброметцентра России Роман Вильфанд. По его словам, погода в столице станет по-настоящему зимней.

По словам метеоролога. зимний характер столичная погода начнет приобретать уже в начале недели. В понедельник возможен небольшой снег, однако температура все еще останется на 1,5 градуса выше климатической нормы. Со вторника она придет в норму, а в среду начнется настоящая зима.

Ночью пройдут заметные осадки, и высота снежного покрова увеличится до 3 сантиметров. Конечно, на лыжи вставать еще рано, но это уже вполне по-зимнему. Ночью температура будет опускаться до минус 8 градусов, а днем — до минус 5 градусов, — рассказал Вильфанд.

По его словам, такая погода продержится до конца недели. При этом метеоролог подчеркнул, что среды-четверга температура опустится на 2-3 градуса ниже нормы и будет соответствовать концу ноября — началу декабря.

Высота снега в течение недели будет увеличиваться, однако Вильфанд пояснил, что говорить о том, что это уже постоянный снег, можно будет только после того, как высота покрова достигнет 10 сантиметров.

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